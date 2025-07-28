Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, V.T. idaresindeki 01 HA 965 plakalı otomobil, Deniz Mahallesi'nde B.E'nin kullandığı 31 AOP 62 plakalı pikapla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü V.T. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler otomobilde sıkışan V.T'yi bulunduğu yerden çıkardı.
İlk müdahalenin ardından V.T. ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Samandağ'da Trafik Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
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