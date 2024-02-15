Samandağ'ta Trafikte Ters Yönde Giden 100 Sürücüye Ceza - Son Dakika
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Samandağ'ta Trafikte Ters Yönde Giden 100 Sürücüye Ceza

Samandağ\'ta Trafikte Ters Yönde Giden 100 Sürücüye Ceza

Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, trafikte ters yönde ilerleyen araçlar nedeniyle kaza artışlarının yaşanması üzerine Atatürk Mahallesi Enver Caddesi'nde uygulama yaptı. Ekipler caddede ters yönde ilerlediği tespit edilen 100 araç sürücüsüne ceza uyguladı.

15.02.2024 10:59  Güncelleme: 11:04
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Samandağ ilçesinde, trafik ekiplerince trafikte ters yönde ilerlediği belirlenen 100 sürücüye ceza yazıldı.

Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, trafikte ters yönde ilerleyen araçlar nedeniyle kaza artışlarının yaşanması üzerine Atatürk Mahallesi Enver Caddesi'nde uygulama yaptı.

Ekipler caddede ters yönde ilerlediği tespit edilen 100 araç sürücüsüne ceza uyguladı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samandağ'ta Trafikte Ters Yönde Giden 100 Sürücüye Ceza - Son Dakika
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