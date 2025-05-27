Samandağ\'da Uyuşturucu Operasyonu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde serasında uyuşturucu üretimi amacıyla Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gözene Mahallesi'ndeki seraya uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Adreste 7 bin 350 kök Hint keneviri, 27 kilo 450 gram esrar, 1 kilogram kenevir tohumu, hassas terazi ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan sera sahibi, jandarma komutanlığına götürüldü.
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