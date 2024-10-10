Samandağ\'da Yıkım Anı Kamerada

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HATAY'ın Samandağ ilçesinde ağır hasarlı 5 katlı binanın iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldığı anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Hatay'da ağır hasar alan binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bina, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. Yıkım sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Haber: Alican GÜMÜŞ/SAMANDAĞ (Hatay),