SAMDEF Başkanı ve Genel Sekreteri Havza Belediye Başkanı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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SAMDEF Başkanı ve Genel Sekreteri Havza Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

SAMDEF Başkanı ve Genel Sekreteri Havza Belediye Başkanı\'nı ziyaret etti

Bursa Samsun Dernekleri Federasyonu (SAMDEF) Genel Başkanı Temel Erkol ve Genel Sekreter Çetin Gonca, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti. Ziyarette Erkol, federasyonun çalışmaları ve bu yıl Bursa Kocayayla'da ilki düzenlenecek Samsun Kültür Festivali hakkında bilgi verdi. İkiz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, festivalde kendilerini yalnız bırakmayacaklarını belirtti.

04.07.2024 09:55
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Bursa Samsun Dernekleri Federasyonu (SAMDEF) Genel Başkanı Temel Erkol ve Genel Sekreter Çetin Gonca, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti.

İkiz'in makamında gerçekleşen ziyarette Erkol, federasyonun çalışmaları ve bu yıl Bursa Kocayayla'da ilki düzenlenecek Samsun Kültür Festivali hakkında bilgi verdi.

İkiz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gurbetteki hemşehrilerimizin birlik ve beraberliği, aynı zamanda Samsun ve ilçelerimizin tanıtımını yapmak için mücadele eden tüm derneklerimiz, ilimiz adına önemli görevler yapmakta. Öncelikle bu emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Bir festival yapmak ve bunu yürütmek zor bir iş, bunu biliyorum. Sizlere kolaylıklar diliyorum. İnşallah nasip olursa festivalde sizleri yalnız bırakmayacağız." dedi.

Erkol da Samsun ve ilçelerine destek olmak ve tanıtımını yapmak adına çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını belirterek, "Samsun Kültür Festivali ile ilimizin ve ilçelerimizin tanıtına destek olmayı hedeflemekteyiz. Bu festival ile hem gurbetteki hemşehrilerimizin birlik ve beraberliğine katkı sunacağız hem de Samsun'umuzun kültür, tarih ve turizm anlamında tanıtımı yapılacak." diye konuştu.

Daha sonra Erkol ve Gonca, İkiz'e festival davetiyesi ile çerçeveli Türk bayrağı hediye etti.

Kaynak: AA

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