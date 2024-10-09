Samsun'da Afet Tatbikatı Gerçekleşti - Son Dakika
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Samsun'da Afet Tatbikatı Gerçekleşti

Samsun\'da Afet Tatbikatı Gerçekleşti

Havza'da deprem senaryosu ile TAMP kapsamında masa başı tatbikatı yapıldı, müdahale stratejileri değerlendirildi.

09.10.2024 15:50
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Samsun'un Havza ilçesinde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında masa başı tatbikatı gerçekleştirildi.

Kaymakam Mustafa Ayvat başkanlığındaki İlçe Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu tarafından olası doğal afetler sırasında hazırlık ve müdahale stratejilerinin değerlendirilmesi amacıyla Havza Kaymakamlığında masa başı tatbikat yapıldı.

Senaryo gereği 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ihbarı üzerine İlçe Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplandı.

Ayvat başkanlığında toplanan kurul, hızlı şekilde ilçe genelindeki hasarın tespiti ve acil müdahale için gerekli koordinasyonu sağlayarak, yıkım tespit edildiği bölgelere ekipleri sevk etti.

Tatbikat sonrası İlçe Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi, olası durumlarda alınacak tedbirler ve uygulamalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Ayvat, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, çalışma grubunun afet durumunda nasıl reaksiyon gösterdiğini anlamak için tatbikat düzenlendiğini belirterek, "Plana uygun hareket ediyorlar mı, bunu inceledik. Çalışmayı arkadaşlarımız başarıyla tamamladı. İnşallah ülkemiz her türlü afetlerden uzak olur ama her türlü olumsuzluğa karşı hazırlıklı olmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Afet Tatbikatı Gerçekleşti - Son Dakika

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