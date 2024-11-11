Samsun'da Altın Hırsızlığı: 3 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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Samsun'da Altın Hırsızlığı: 3 Şüpheli Gözaltında

Samsun\'da Altın Hırsızlığı: 3 Şüpheli Gözaltında

Dil düşürme yöntemiyle 700 bin lira değerinde altın çalan 3 şüpheli Samsun'da yakalandı.

11.11.2024 15:03
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SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, dil düşürme yöntemiyle girdikleri evden 700 bin lira değerinde altın çalan 2'si kadın 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde, dil düşürme yöntemiyle girdikleri evden 700 bin lira değerinde altın çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlığı B.Y. (26) ve P.A. (36) isimli kadınlar ile S.Ö.'nün (31) yaptığını tespit etti. İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları altınların bir kısmını Amasya'ya gidip kuyumcuda bozdurdukları öğrenildi. Yaklaşık 150 bin lira değerindeki 2 bilezik ise muhafaza altına alındı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Altın Hırsızlığı: 3 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

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