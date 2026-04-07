Samsun\'da Emniyet\'ten Kan Bağışı

Samsun'da 181 emniyet personeli, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kan bağışı yaptı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ile Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü koordinesinde Emniyet Müdürlüğü binasında kan verme merkezi kuruldu.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile 180 emniyet personeli, kan bağışında bulundu.

Arıbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, personelinin Polis Haftası'nı kutladı.

Afetlerde ve zor günlerde Türk Kızılay'ın yanlarında olduğunu belirten Arıbaş, "Bizim yaralarımızı saran Kızılay'a desteğimizi göstermek istedik. Ben katılım gösteren bütün arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi arz ediyorum." dedi.

Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Onur Çoban da Samsun Emniyetinin Türk Kızılay'a her zaman destek olduğunu ifade ederek teşekkür etti.