Samsun\'da Kadın Girişimciliği Destekleme Programı

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SAMSUN'da kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve kadın istihdamının artırılması amacıyla Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) işbirliğiyle, 'Geleceğe Yön Veren Kadınlar' programı düzenlendi.

Samsun TSO binasında TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk'ün açılış konuşmasını yaptığı 'Geleceğe Yön Veren Kadınlar' adlı programda tasarımcı Dilek Hanif, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Aydoğdu, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney ve Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Banu Dedeman'da iş hayatında kadının önemi ve kendi başarı hikayelerinden bahsetti.

'GELECEĞİMİZE YÖN VEREN KADINLARIMIZA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM'

'Geleceğe Yön Veren Kadınlar' programında konuşma yapan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Ülkemizin güçlü kadınlarıyla beraber TOBB'un gücünü de yanına alarak siz Samsunlu kadınlarımızla beraber bu gücü birleştirdiği ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehri Samsun'umuzda bu projelerinin güçlü kadınlarımızla beraber hayata geçirilmesinin ilk kıvılcımını attığı için kendileri ve ekibine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

'SAMSUN KADIN-ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİNDE 25'NCİ SIRADA YER ALIYOR'

Kadınların istihdamdaki rolünün daha fazla olması için çalıştıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise, "Samsun kadın-erkek fırsat eşitliğinde 25'nci sırada yer alıyor. Bu noktadaki sıralamamız bizim açımızdan kötü bir sıralamadır. Nurten hanımla beraber çalışmalarımıza başlayacağız. Tabi bu Samsun'un sanayi üretimindeki sıralamasıyla da alakalı bir durum. Samsun sanayi üretimi sıralamasında da çok iyi bir yerde değil. İnşallah bu organize sanayi bölgelerimizin sayısının artması oradaki üretilen ürünlerin katma değerinin artması, ihracat rakamlarımızın artması, kadınların istihdamdaki rolünün daha fazla olması ve sayısının artması mümkün olabilecek. Bunu sağlamak üzere bizde sayın valimiz, tüm partilerden milletvekillerimiz hep beraber el birliği ile çalışıyoruz" diye konuştu.

KADINLARIN EKONOMİYE GİRİŞİMCİLİKLE DAHİL OLMASI ÜLKEMİZ İÇİN BÜYÜK FIRSATTIR

Kadınların birbirine destek olmasının girişimcilik ekosisteminin daha güçlü hale gelmesine sebep olacağını söyleyen Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Girişimcilik çok yönlü, geleceği geliştirmek, dönüştürmek adına anahtar bir kavram. Ancak bugün rakamlara baktığımızda nüfus anlamında neredeyse bir eşitlik varken, kadınların ekonomik hayata katılımlarından bu eşitliğin bozulduğunu görüyoruz. Böyle bir gücün, bu kadar önemli bir sorumluluğa katkı veremiyor olması kaba bir tabirle atıl kalması ülkemiz için büyük kayıptır. Dolayısıyla kadınların ve gençlerin girişimciliği bir araç olarak görmesi, ekonomiye girişimcilikle dahil olması ülkemiz için büyük fırsattır. Bugün gerçekleştirmiş olduğumuz organizasyonun fark yaratmasını ve buradaki paylaşımların yeni başarılara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

'KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİ TEŞVİK ETMEK İÇİN 50'DEN FAZLA PROJEDE 188 MİLYON TL'LİK YATIRIM HACMİ OLUŞTURDUK'

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle de şunları söyledi:

"Bugüne kadar kadınlara yönelik birçok projeye imza attık. Verdiğimiz mali desteklerin ötesinde ekonomik, sosyal ve mekansal dönüşümleri sapladık. Bugüne kadar kadın girişimciliğini teşvik etmek için 50'den fazla projede 188 milyon TL'lik yatırım hacmi oluşturduk. Bu projelerde 500'den fazla kadının istihdam edilmesine aracılık etik. Aynı zamanda kalkınma ajanslarının yatırım destek ofislerinin faaliyetleri de var. Yatırımcılara rehberlik ediyoruz. Bu rehberlik aracılığı ile bölgemizde yatırım yapan işletmeler aracılığıyla da 3 bin kadının bölgemizde istihdam edilmesine vesile olduk. Gerçekleştirdiğimiz projelerle hem kadınların istihdam edilmesine hem bölgemizdeki işsizlik oranlarının azalmasına hem de daha nitelikli eğitim alarak da işgücü piyasasında yer bulmaları amacıyla onlara kooperatifçilikten tasarıma, el sanatlarından e-ticarete kadar çok geniş yelpazede çok farklı eğitimler düzenliyoruz. 2024ve 2025 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından kadın teması olarak belirlendi. Türkiye'deki tüm ajanslar bölgedeki paydaşlarla birlikte neler yapılacağını istişare etmekte ve yeni projeler geçiştirmekte. Biz de bu anlamda bugün imzaladığımız iş birliği protokolü ile önümüzdeki dönemde kadınların istihdamdaki oranını hem Samsun özelinde hem de bölgemizde arttırmaya yönelik çeşitli çalışmalar yapacağız" açıklamalarında bulundu.

Haber-Kamera: Berkay YILDIZ/SAMSUN,