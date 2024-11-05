Samsun'da Karavan Fuarı Başlıyor - Son Dakika
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Samsun'da Karavan Fuarı Başlıyor

Samsun Karavan Fuarı, 7-10 Kasım'da doğaseverleri bir araya getiriyor, 72 firma yer alacak.

05.11.2024 10:16
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Proaktif Fuarcılık tarafından düzenlenen Samsun Karavan Fuarı kapılarını doğaseverlere açmaya hazırlanıyor.

TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin desteğiyle kamp, karavan, doğa sporları, prefabrik ev, tiny house ve turizm ekipmanlarının sergileneceği fuar 7 Kasım'da açılacak.

Proaktif Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamp, karavan ile doğada yaşama dair tüm ürünlerin ve çözümlerin fuarda ziyaretçiler için sergileneceğini söyledi.

Samsun Karavan Fuarı'nın özelde Karadeniz, genelde ise tüm Türkiye'ye hitap ettiğini belirten Şahin, "Yaklaşık 72 firmamız ile 168 markamız fuarda yer alacak. Kamp karavan fuarları Türkiye'nin farklı bölgelerinde gerçekleşiyor. Pandemiden sonra hız artışına girdi. Karadeniz'de yıllardır hiç gerçekleşmedi. Biz yaklaşık 7 aydır Karadeniz'de bu fuar olabilir mi diye çalışma yaptık." dedi.

Şahin, organizasyonu ulaşım ve potansiyeli bakımından Samsun'da yapmaya karar verdiklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu fuar doğaseverleri buluşturacak bir fuar olacak. Karavan almak isteyen, bungalov ile prefabrik yaptırmak isteyenler için bulunmaz bir fırsat bu fuar. Yılda bir kez gerçekleşiyor. Sahadan aldığımız ciddi olumlu tepkiler var. Bu da ilk başladığımız heyecanı katlanarak artırıyor. Burada bir insan selinin olacağını düşünüyoruz. İnşallah 7- 10 Kasım tarihlerinde karavan fuarımızı TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Çekme karavan ve motokaravan gruplarımız olacak. Almak isteyenler farklı ebat ve markalarda karavanlar bulabilecek. Arazisine bungalov yaptırmak isteyenler de fuarda çok farklı firmaları bulabilecek. Tiny house gruplarından burada ciddi firmaları bulabilecekler. Tüm ziyaretçilerimizin istedikleri ürünleri bulabileceklerine inanıyoruz. Çok özel markalar ve firmalar katılacak. Tüm ilgilileri fuarımıza davet ediyorum."

Prefabrik ev ve doğa sporları alanında Türkiye'nin önde gelen firmalarının yer alacağına işaret eden Şahin, fuarın sektöre, Samsun'a ve Türkiye ekonomisine çok önemli kazanımlar getireceğine inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etkinlik, 10 Kasım, Ekonomi, Güncel, Turizm, samsun, Yaşam, Son Dakika

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