TEKNE DENİZDEN ÇIKARILDI
Samsun'da 22 Aralık günü açıldıkları denizde kaybolan Halil Kayış ve Muhammer Sevgili'nin içinde bulunduğu batan tekne, dalgıçların yardımıyla trol teknesiyle çıkarıldı. Tekne, balıkçı barınağına götürüldü.
'Muratım 55 D 1416' isimli tekne 26 Aralık günü Costal Limanı'ndan yaklaşık 1 kilometre açıkta, 8 metre derinlikte bulunmuştu.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Kaybolan Tekne Dalgıçlar Tarafından Çıkarıldı - Son Dakika
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