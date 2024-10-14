Samsun'da Konteyner Eczane Kuruldu - Son Dakika
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Samsun'da Konteyner Eczane Kuruldu

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6 Şubat depremi sonrası Samsun Eczacılar Odası, 100 bin ilaç kapasiteli konteyner eczane yaptı.

14.10.2024 09:59
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SAMSUN Eczacılar Odası, 6 Şubat depreminden sonra bağışçılar tarafından sağlanan bütçe ile 100 bin ilaç kapasiteli konteyner eczane yaptı. Eczacılar Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, "İçerisinde aşıların taşınabildiği 2 adet soğuk zincir bulunuyor. Ayrıca tuvalet ve duş imkanı var. Arka bölümde de bir laboratuvarı yer alıyor" dedi.

Samsun Eczacılar Odası üyeleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra bir araya gelerek bağışçıların yardımları ile konteyner eczaneyi yaptı. İçerisinde laboratuvar, tuvalet ve duş imkanı bulunduran 100 bin ilaç kapasiteli konteyner eczaneye ilişkin bilgi veren Samsun Eczacılar Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, "6 Şubat deprem felaketinde ilaçları koyacağımız ya da hastaya servis edeceğimiz yerlerde sıkıntılar olmuştu. Bunların her birini not aldık. Bununla ilgili ne yapabiliriz diye düşündük. Meslektaşlarımızın ve bağışçılarımızın desteğiyle odamızın bütçesini kullanmadan bir konteyner eczane yaptık" dedi.

'BİR SİGORTA GİBİ BURADA TÜRK HALKINA HİZMET ETMEK İÇİN DURUYOR'

6 Şubat depreminde bölgede görev yaptıklarını söyleyen Karacan, "Bölgedeki görevimiz bitince Samsun'a dönüp hemen bir çalıştay yaptık. Neler yapabileceğimizi tartıştık. Bu yaptığımız konteyner Türkiye'de ilk. Kimsede yok. Türk Eczacılar Birliği'nin bir TIR'ı var. Onun haricinde böyle bir şey yok. Bizim konteyner eczanemiz 24 metrekare. Sokaklarda gördüğümüz 70 metrekare bir eczanenin barındırabileceği kadar ilaç barındırıyor. 13,5 metre rafı, 45 santim derinliğinde. Yaklaşık 100 bin ilacı barındırabiliyor. Aşıların taşınabildiği 2 adet soğuk zincir bulunuyor. Ayrıca tuvalet ve duş imkanı var. Arka bölümde de bir laboratuvarı yer alıyor. İçerisinde kliması, üzerinde güneş paneli olan, içini ve dışını aydınlatabilen, su deposu bulunduran tam teşekküllü bir konteyner. Umuyorum kullanmak nasip olmaz ve orada çürüyüp gider. Ama ilerleyen zamanlarda herhangi bir şey olursa, bir sigorta gibi burada Türk halkına hizmet etmek için duruyor" diye konuştu.

'GÖRENLER BİZİM DE ÇORBADA TUZUMUZ OLSUN DİYEREK BAĞIŞLAR YAPTI'

Konteyner eczanenin eczacılar ve bağışçılar tarafından desteklenerek yapıldığını ifade eden Onur Ferhat Karacan, "Deprem döneminde eczacılar inanılmaz bir koordinasyon ile hizmet verdiler. Deprem bölgesinde, çeşitli yerlerde 28 tane eczane açıldı. Arama motorlarına girdiğinizde, o tarihlerde battaniye, ısıtıcı, çadır, barınacak herhangi bir şey ve kıyafet arandığını görebiliyorsunuz ama ilaçla ilgili bir sıkıntı görmüyorsunuz. Bunu da eczacılar sağlamıştır. Bir de bizim böyle bir şey yaptığımızı görenler 'bizim de çorbada tuzumuz' olsun diyerek bağışlar yaptı. Acaba birilerine konteyner, ev, barınacak bir şey yapabilir miyiz derken böyle bir konteyner ortaya çıkardık" ifadelerini kullandı.

Samsun\'da Konteyner Eczane Kuruldu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Konteyner Eczane Kuruldu - Son Dakika

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