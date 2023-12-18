Samsun\'da Nebiyan Dağı\'na kar yağdı

SAMSUN'da 1224 metre rakımlı Nebiyan Dağı'na, kar yağdı. Beyaza bürünen bölgeye gelenler kayak yaptı.

Bafra ile 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında yer alan, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı Nebiyan Dağı, kar yağışı ile beyaza büründü. Bölgede güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yerlerden biri olan 1224 metre rakımlı Nebiyan Dağı'nda çocuklar, aileleri ile karın tadını çıkardı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgeye gelenler kayak da yaptı.