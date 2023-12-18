15:41 •
Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak•
Bafra ile 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında yer alan, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı Nebiyan Dağı, kar yağışı ile beyaza büründü. Bölgede güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yerlerden biri olan 1224 metre rakımlı Nebiyan Dağı'nda çocuklar, aileleri ile karın tadını çıkardı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgeye gelenler kayak da yaptı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Nebiyan Dağı'na kar yağdı - Son Dakika