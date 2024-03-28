Samsun'da Nitelikli Dolandırıcılık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Nitelikli Dolandırıcılık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Samsun\'da Nitelikli Dolandırıcılık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Samsun'da, nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışma sonucunda, sosyal medya hesaplarında gördüğü kredi başvurusu linkinin tıklanmasıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık olayını gerçekleştiren kişi tespit edildi. Hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, emniyet tarafından gözaltına alındı ve işlemleri için emniyete götürüldü.

28.03.2024 11:37  Güncelleme: 11:40
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Samsun'da, nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya hesaplarında gördüğü kredi başvurusu linkinin tıklanması yoluyla banka hesaplarının ele geçirilerek hesaplardan para çekilmesi suretiyle dolandırıcılık olayını gerçekleştirenlerin yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü.

Olayda, sosyal medya hesaplarını kullandırarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun'da Nitelikli Dolandırıcılık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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