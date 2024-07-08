Samsun'da Otomobiller Çarpıştı: 6 Yaralı

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Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Muzaffer Bulut yönetimindeki 55 ADV 866 plakalı otomobil, Samsun- Sinop kara yolu Lengerli Mahallesi kavşağında, Hanife Dinler'in kullandığı 55 ALC 439 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Nuray Yaşar (51) ve Aytekin Büyükgüler (57) Bafra Devlet Hastanesi'ne, araç sürücüleri ile Semanur Bulut (52) ve Mesude Ak (38) ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.