Samsun'da Polis Memuru Beylik Tabancasıyla Kendini Vurdu

SAMSUN'un Atakum ilçesinde beylik tabancasıyla kazara kendini vuran polis memuru Alparslan G. (26), yaralandı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Bölge Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Alparslan G., tek başına yaşadığı evde, kazara kendini tabancayla sol omzundan vurdu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan polis memuru, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Alparslan G.'nin beyanında, kuru tetik çalışması yaparken yanlışlıkla kendini vurduğunu söylediği öğrenildi.
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