Samsun'un Yakakent ilçesinde araçta radar tespit cihazı ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'un Yakakent ilçesinde araçta radar tespit cihazı ele geçirildi

Samsun\'un Yakakent ilçesinde araçta radar tespit cihazı ele geçirildi

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde ve Samsun-Sinop kara yolunda yaptıkları uygulamada şüpheli bir araçta radar tespit cihazı buldu. Cihaza el konulurken sürücüye idari para cezası kesildi.

21.02.2024 22:43
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Samsun'un Yakakent ilçesinde yapılan uygulamada bir araçta radar tespit cihazı ele geçirildi.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde ile Samsun- Sinop kara yolunda belirlenen noktalarda asayiş ve trafik uygulamalarını sürdürüyor.

Polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta radar tespit cihazı buldu.

Cihaza ele konulurken sürücüye idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun'un Yakakent ilçesinde araçta radar tespit cihazı ele geçirildi - Son Dakika
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