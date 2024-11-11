Samsun'da polisi fark edip pencereden uyuşturucu atan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavga ihbarına gittikleri bir inşaatta K.D. (20), M.K.B. (20) ve G.Ç'nin (23) alkol aldıklarını belirledi.
Polis ekiplerinin geldiğini fark eden zanlılardan M.K.B'nin inşaatın penceresinden uyuşturucu attığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca, 11 tabanca fişeği ile 16 sentetik ecza hapı buldu.
Emniyete götürülen zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu Atan 3 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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