 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 2 kilo 290 gram sentetik uyuşturucu, 244,02 gram esrar, 3 bin 191 sentetik ecza hapı, 2,05 gram kokain, 2 uyarıcı hap, 6 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 40 tabanca fişeği, 3 tüfek kartuşu ve 3 bin 50 lira ele geçirildi. Aranan 7 kişinin ise başka suçlardan tutuklu olduğu belirlendi.

Samsun\'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
19.12.2023 - 14:41,
Abone Ol

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmanın ardından uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 23 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada 2 kilo 290 gram sentetik uyuşturucu, 244,02 gram esrar, uyuşturucu nitelikli 3 bin 191 sentetik ecza hapı, 2,05 gram kokain, 2 uyarıcı hap, 6 hassas terazi, uyuşturucu kullanım aparatları, 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 40 tabanca fişeği, 3 tüfek kartuşu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 50 lira ele geçirildi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı, aranan 7 kişinin ise başka suçlardan daha önce tutuklandığı belirlendi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Samsun, Narkotik Suçlar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika


14:27
Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:19
Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak
14:11
Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı
14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı
13:58
Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
13:34
İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28
GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
13:27
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı

Son Dakika
14:27 Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:11 Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı
13:58 Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
13:27 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı
13:34 İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28 GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
12:58 Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar
11:50 Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37 Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 14:39:08. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement