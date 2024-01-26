Samsun\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı

SAMSUN'un Canik ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki çalışmalar neticesinde, Engin Kahraman ve Züleyha C.?nin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Şüphelilerin bulunduğu eve dün operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 255 gram metamfetamin, 5 gram bonzai uyuşturucu madde, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 6 bin 565 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili Kahraman ve Züleyha Ç., gözaltına alındı. Züleyha Ç., jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Engin kahraman sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Kahraman, adliyeden cezaevine sevki sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere hakaret etti. (DHA)