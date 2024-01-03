 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da 'yan bakma' tartışması: 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da 'yan bakma' tartışması: 9 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 'yan bakma' nedeniyle çıkan tartışmada Oğuzhan Aydın tabancayla kolundan vurularak yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmayı yürüten polis, 9 şüpheliyi tespit etti ve gözaltına aldı.

Samsun\'da \'yan bakma\' tartışması: 9 şüpheli gözaltına alındı
03.01.2024 - 23:59,  Güncelleme: 00:04
Abone Ol

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, 'yan bakma' nedeniyle çıkan tartışmada Oğuzhan Aydın'ın (23) tabancayla kolundan vurularak yaralanmasına ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesine bağlı Kışla Mahallesi, Kolay Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yan bakma meselesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine U.K., tabancayla Oğuzhan Aydın'ı sağ kolundan vurdu. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri ise olay yerinde yaptığı incelemede 5 adet boş kovan buldu.

9 GÖZALTI

Olayla ilgili başlatılan soruşturmayı yürüten polis, 9 şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, bugün düzenledikleri operasyonla U.K. ve olaya karışan 8 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Oğuzhan Aydın, İlkadım, Olaylar, Soruşturma, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da 'yan bakma' tartışması: 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


23:46
İsrail, Lübnan'ın Nakura kentindeki binayı bombaladı İsrail, Lübnan'ın Nakura kentindeki binayı bombaladı
23:28
200 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg'in araçla kaçırıldığı iddia ediliyor 200 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg'in araçla kaçırıldığı iddia ediliyor
23:19
Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı
22:56
Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar
22:37
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak
22:17
ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
22:14
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası
21:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında

Son Dakika
00:02 Panathinaikos'un başında ilk lig maçına çıkan Terim sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı
23:46 İsrail, Lübnan'ın Nakura kentindeki binayı bombaladı
23:28 200 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg'in araçla kaçırıldığı iddia ediliyor
23:19 Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı
22:56 Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar
22:37 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak
22:17 ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
22:14 Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası
21:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında
21:43 Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in suikasti cevapsız kalmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 01:25:00. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da 'yan bakma' tartışması: 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement