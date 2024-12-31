Samsun'da Yılbaşı Güvenlik Önlemleri - Son Dakika
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Samsun'da Yılbaşı Güvenlik Önlemleri

Samsun'da yılbaşında 6.277 güvenlik personeli görev alacak, çeşitli tedbirler alınacak.

31.12.2024 16:19
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Samsun Valisi Orhan Tavlı, kentte yılbaşında 6 bin 277 güvenlik personelinin görev alacağını bildirdi.

Tavlı, Valilik Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içinde geçirebilmeleri için il genelinde tedbirler alındığını söyledi.

Vatandaşların huzur ve güven içinde alışveriş yapabilmelerini sağlamak için alışveriş merkezlerinin bulunduğu sokaklar, ana arterler, caddeler, parklar, bahçeler, havaalanı, terminal ve istasyonlar ile araç trafiğine karşı da personel görevlendirdiğini anlatan Tavlı, bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğünce 102 uygulama noktası oluşturulacağını, toplam 4 bin 814 personel ile tedbir alındığını belirtti.

Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerine ilave ekip görevlendirileceğine işaret eden Tavlı, şöyle devam etti:

"Kaçakçılık ve organize suçlar, terörle mücadele, narkotik, asayiş şube müdürlüklerinin tamamı sahada olacaktır. İl Jandarma Komutanlığımızca 1372 personel görevlendirilmiştir. Kavak Çakallı, Terme Miliç, İlkadım Kadamut bölgelerinde takviyeli yol kontrol ve araması faaliyeti icra edilecektir. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığımız 91 personel ve 2 bot ile denizde, helikopter ile havada, dalış timi, mobil radarı ve 3 kara aracı ile sahil şeridinde görev yapacaktır. Acil durumlara müdahale etmek maksadıyla da 67 sağlık personeli hazır bulundurulmaktadır. 112 Acil Çağrı Merkezi'miz 7'si çağrı karşılama, 35'i de çağrı yönlendirme olmak üzere toplam 42 personeliyle hizmet verecektir."

Tavlı, 2025 yılının tüm insanlık için barış, huzur, esenlik ve refah getirmesi temennisinde bulunarak, herkesin yeni yılını kutladı.

Toplantıya Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve Vali Yardımcısı Abdulkadir Demir de katıldı.

Kaynak: AA

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