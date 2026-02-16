Samsun'dan Suriye'ye Un Yardımı - Son Dakika
Samsun'dan Suriye'ye Un Yardımı

16.02.2026 17:24
Havza'da toplanan 520 çuval un, Suriye'ye yardıma gönderildi.

Samsun'un Havza ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle toplanan 520 çuval un, Suriye'ye gönderildi.

Havza İnsani Yardım Derneği, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Havza Şubesi, Eğitim-Bir-Sen Havza Temsilciliği ile hayırseverin katkılarıyla toplanan 520 çuval unun bulunduğu tır, Amasya İHH tarafından oluşturulan yardım konvoyuna katılmak üzere Kevser Camisi önünden yolcu edildi.

Havza İHH Derneği Başkanı Bekir Kaya, İslam coğrafyasının içinde bulunduğu duruma işaret ederek, "Gazze, Somali, Sudan, Afganistan, Lübnan, Suriye, Irak ve daha niceleri. Küresel sömürge klanları yine kan, yine ölüm kusmak için bekliyor. Gazze hala ümmetin kanayan yarası. Ümmet için Suriye'de 13 yıllık katliamın ardından bir umut olan zafer gerçekleşti. Geçmişi ve geleceği ellerinden alınmış milyonlar hala Suriye'de sizlerin yardımlarınıza muhtaç." dedi.

Konuşmanın ve dua edilmesinin ardından un yüklü tır, Amasya'ya doğru yola çıktı.

Kaynak: AA

