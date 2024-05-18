Samsun Terme ilçesinde yapılacak projeler için inceleme yapıldı - Son Dakika
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Samsun Terme ilçesinde yapılacak projeler için inceleme yapıldı

Samsun Terme ilçesinde yapılacak projeler için inceleme yapıldı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse Terme ilçesini ziyaret ederek, ilçede yapılması planlanan projelerle ilgili incelemelerde bulundu. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ise ilçenin hak ettiği yere gelmesi ve projelerin hayata geçirilmesi için gece gündüz çalışacaklarını belirtti.

18.05.2024 17:39
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Samsun'un Terme ilçesinde yapılması planlanan projelerle ilgili inceleme gerçekleştirildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse Terme ilçesini ziyaret etti.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçede yapılması planlanan projelerle alakalı bir dizi incelemelerde bulunulduğunu belirterek, "İlçemiz için çok büyük hayallerimiz var. İlçemizi hak ettiği yere getirmek, projelerimizi bir bir hayata geçirmek için gece gündüz çalışacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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