Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü\'nde Fahrettin Ulusoy adına cami temeli atıldı

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Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde merhum iş insanı Fahrettin Ulusoy adına yaptırılacak caminin temelinin atılması dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Orhan Tavlı, törende, Fahrettin Ulusoy'u 30 yıl önce Ayvacık Kaymakamlığı yaparken tanıdığını belirterek, "Onlar sadece Samsun'un değerleri değil, ülkemizin ve tüm insanlığın değeridir. Onlar ülkemizin ekonomisine, istihdamına güç verdiler, destek verdiler. Allah rahmetli Fahrettin abiden ve sizlerden razı olsun." dedi.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ise hayırlı bir iş yapan Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy'a teşekkür etti.

Camiyi babası adına yaptıran Eren Günhan Ulusoy da projenin bir eğitim yuvası içinde olmasının önemli olduğunu belirterek, "Babamın eğitime verdiği desteği bildiğimiz için bizleri aile olarak ayrıca heyecanlandırdı. Babamızın, 'Arkamızdan iyi insan desinler yeter oğlum' sözünden hareketle bizler de bu projeyi üstlenmiş olduk." diye konuştu.

Nevin Ulusoy da eşinin vasiyetini yerine getiren oğlu Eren Ulusoy ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından caminin temeli atıldı.

Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ile davetliler katıldı.