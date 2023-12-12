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Samsun Valisi Havza OSB'yi İnceledi - Son Dakika
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Samsun Valisi Havza OSB'yi İnceledi

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Vali Tavlı, Havza OSB yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdi ve OSB'lerin göçü tersine çevirmede önemli olduğunu vurguladı. Havza OSB'nin gelişmesinin istihdama doğrudan etki ettiği belirtildi.

Samsun Valisi Havza OSB\'yi İnceledi
12.12.2023 - 20:15,
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Samsun Valisi Orhan Tavlı, Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemelerde bulundu.

Vali Tavlı'yı Havza OSB'de Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar ile diğer ilgililer karşıladı.

Havza OSB hakkında Ayvat ile Özdemir'den bilgi alan Tavlı, daha sonra Havza OSB Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya başkanlık etti.

Tavlı, OSB'lerin göçü terse döndürme konusunda önemli olduğunu belirtti.

Özdemir de Havza OSB'nin gelişmesi ve büyümesinin istihdama doğrudan etki ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA
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