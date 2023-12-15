Samsun Valisi Orhan Tavlı, Terme\'yi ziyaret etti

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Terme ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Tavlı, Terme ilçesinde Kaymakam Metin Maytalman ve Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı ziyaret etti, ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı.

Ardından kamu kurum ve kuruluşlarında incelemelerde bulunan Tavlı, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Kılıç, Vali Tavlı'yı ilçelerinde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Kaymakamımız Metin Maytalman ile birlikte Vali Orhan Tavlı'yı ilçemizde misafir etmekten büyük mutluluk duyduk. Sayın Valimiz ile kurum ve kuruluşları ziyaret ederek, ilçemize yapılan ve yapılacak yatırımlar üzerine istişarede bulunduk. Vatanı uğruna can veren kahraman polis memurumuz Şehit Muhittin Yılmaz'ın kıymetli ailesini ziyaret ettik." ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerde Tavlı'ya Kaymakam Maytalman ve Belediye Başkanı Kılıç eşlik etti.