Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın'ın öldüğü kavgada 2 sanığın yargılanması ertelendi - Son Dakika
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Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın'ın öldüğü kavgada 2 sanığın yargılanması ertelendi

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Giresun'un Tirebolu ilçesinde Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın'ın tabancayla öldürüldüğü, kardeşi Resul Çapkın'ın yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davada 2 sanığın yargılanması 26 Kasım'a ertelendi. Mahkeme, tutuklu sanık E.T. ile tutuksuz yargılanan S.D.'nin mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde lokantada 1 kişinin tabancayla öldürüldüğü, kardeşinin de yaralandığı kavgayla ilgili 2 sanığın yargılanması sürdü.

Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı görülen duruşmaya, tutuklu sanık E.T. ve tutuksuz yargılanan S.D. ile olayda yaralanan Resul Çapkın, taraf avukatları ve yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, tarafların ifadelerinin ardından sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 26 Kasım'a erteledi.

Giresun'un Tirebolu ilçesi Doğancı köyündeki lokantada 31 Ağustos 2025'te yaşanan silahlı kavgada Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın ve kardeşi Resul Çapkın yaralanmıştı. Ümit Çapkın, tedavi gördüğü Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan lokanta sahibi E.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın'ın öldüğü kavgada 2 sanığın yargılanması ertelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın'ın öldüğü kavgada 2 sanığın yargılanması ertelendi - Son Dakika
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