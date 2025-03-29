Sanatçılardan Ekrem İmamoğlu'na Destek Mitingi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sanatçılardan Ekrem İmamoğlu'na Destek Mitingi

İstanbul Maltepe'de düzenlenen 'Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi'nde birçok sanatçı, yapılan paylaşımlarla katılımlarını destekledi. Ünlü isimler, mitinge olan yoğun katılımla ilgili mesajlar vererek halkın taleplerine dikkat çekti.

29.03.2025 21:24  Güncelleme: 22:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için Maltepe'de yapılan mitingin ardından paylaşım yapan sanatçılara Cem Yılmaz, Tarkan, Mustafa Sandal, Deniz Seki, Melek Mosso'nun da aralarında yer aldığı birçok sanatçı eklendi.

CHP'nin Maltepe'de düzenlediği "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi" yoğun katılımla gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto edenlerin Maltepe sahilindeki alanı hıncahınç doldurduğu mitingin hemen ardından çok sayıda sanatçı, alanın fotoğrafları ile "2.2 milyon katılım" paylaşımını yaptı.

Ünlü şarkıcı Tarkan, sosyal medya hesabından Maltepe'deki miting alanının dron ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Bugün bu sözün anlamını daha derinden hissediyoruz. Günlerdir her kesimden insanın, en temel hakları olan demokrasi ve adalet için omuz omuza verdiğini görmek, ülkem adına bana umut veriyor. Bayram arifesinde en büyük dileğim ise masum çocukların ve gençlerin serbest bırakılıp, özgürlüğüne kavuşması" açıklamasını yaptı.

"Dileğim alanlara çıkan onca insana kulak verilmesi"

Cem Yılmaz ise sosyal medya hesabı X'ten, gün batımında İstanbul fotoğrafı paylaşarak, şunları yazdı:

"Yarın Bayram. Herkese iyi bayramlar dilerim. Günlük siyaseti bırakalı yıllar oldu, hani 'işini yap bırak siyaseti' denen siyasetten söz ediyorum. Ama memleketimizde son 15-20 yıldır siyaset, millete hizmet yarışından ziyade, birbirini kökten yok etme, aşağılama, yıldırma ile yapılır oldu. Ülkenin normali kalmadı. Yağmur yağsa 'sana mı yağıyor ulan bana yağıyor' kavgası yapılıyor. Benim bildiğim ramazanda kalabalığa bir iyilik gelirdi o da yıllardır yok ortada. Yarın bayram. Dileğim alanlara çıkan onca insana kulak verilmesi ve devletin millete yasalarda yeminlerde söylendiği gibi hizmet etmesidir.

Bir iki merkep meşrepe de bilgi, benim menajerim yok, hiç olmadı. 30 senedir vergi mükellefiyim, maliye bir kapıdan plaket veriyor, diğer kapıdan 'defterine bi daha bakıcaz' diyo 20 senedir. Sorun yok, keşke herkese bakılsa.

"Pikaçu'ya gülmeyecek kadar dertli olabilirim"

Ben canım ne zaman isterse paylaşım yaparım. Benim zihnimde sokaktaki vatandaştan farkım, ayrıcalığım yoktur. Olsa olsa Pikaçu'ya gülmeyecek kadar dertli olabilirim. Gidişattan memnun değilim. Serseri mayın gibi ağzıma geleni söylememi isteyen deliler de dahil hakkını isteyen herkese hakkının verilmesini istiyorum. Beni boykot etmek istiyorsanız küçük bir bilgi, ben bir şey satmıyorum sevgili kardeşim. Ben sen kazan istiyorum. Gençleri sal abi, gerçekten gerek yok. Bayram yarın."

"Tüm yüreklere helal olsun"

Daha önce de paylaşım yapan Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından, "Hak, Hukuk, Demokrasi ve Adalet için bugün Maltepe'de eşi benzeri görülmemiş kalabalığı oluşturan, elinde, kalbinde Türk bayrağını dalgalandıran tüm yüreklere helal olsun" diyerek, miting alanının fotoğrafını paylaştı.

Mustafa Sandal, bir başka paylaşımında da "Bu büyük kalabalığı yayınlayamayan kanallara gereğinden fazla yüklenmeye gerek yok. Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Cumhuriyet'i ilan ederken ve kurarken ne televizyonları vardı ne de ekranları" ifadesini kullandı.

"Artık bu gençleri, kadınları ve halkı görün artık görün"

Şarkıcı Deniz Seki, mitingin dronla çekilmiş görüntüsü ile yaptığı paylaşımına, "Ne güzelsin İstanbul Maltepe. Lütfen artık bu gençleri, kadınları ve halkı görün, artık görün" yazdı.

Suavi, miting alanın görüntüsünü, "Burası gerçekten Maltepe mi? Burada, topluca atılan her slogan, desibel ölçümünde adeta insanı sağır eder ve ta Fizan'dan duyulur" ifadeleriyle paylaştı.

Kalp ve Türk bayrağı ile paylaşım yapan şarkıcı Melek Mosso, miting alanının fotoğrafını, "Maltepe!!! Paylaşayım da herkesin akışında bolca olsun" diyerek sosyal medya hesabına taşıdı.

Sabahat Akkiraz, kalabalık miting alanının fotoğrafını, "Gözü görmeyene ama… Bakıp da görmek istemeyene kör denir… Yandaşlar kör hem de halktan yana ne varsa körler... Bu kalabalığı dünya gördü bir siz göremediniz. Yazık" diyerek paylaştı.

Sermiyan Midyat, miting alanının fotoğrafının altına "İstanbul, Maltepe'de 1-2 milyon insan toplanmış, haberiniz olsun. İlk bilen siz olun! CNN Türk" yorumunu yaptı.

Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram hesabından, "Anasının, babasının elini öpemeyen gençler içerideyken bana bayram yok" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, Maltepe, Güncel, Sanat, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanatçılardan Ekrem İmamoğlu'na Destek Mitingi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı
ABD’den yeni Rümeysa Öztürk kararı ABD'den yeni Rümeysa Öztürk kararı
Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin’den aşk pozu Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'den aşk pozu
İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım araçları İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım araçları
Depreme havuzda yakalanan çiftin çaresizliği kamerada Depreme havuzda yakalanan çiftin çaresizliği kamerada
Acil müdahale sırasında hastayla ’stent’ pazarlığı yapmıştı İstenen ceza belli oldu Acil müdahale sırasında hastayla 'stent' pazarlığı yapmıştı! İstenen ceza belli oldu
Adana’da yangın faciası: 2 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 2 çocuk feci şekilde can verdi
Diyanet duyurdu İşte il il bayram namazı saatleri Diyanet duyurdu! İşte il il bayram namazı saatleri
CHP’nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’e saldırı CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı
Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti
Canlı anlatım Kıran kırana maçta üç gol var, Galatasaray 10 kişi Canlı anlatım! Kıran kırana maçta üç gol var, Galatasaray 10 kişi

22:10 Adana’da yangın faciası: 2 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 2 çocuk feci şekilde can verdi
21:54 Diyanet duyurdu İşte il il bayram namazı saatleri Diyanet duyurdu! İşte il il bayram namazı saatleri
21:00 CHP’nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’e saldırı CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı
19:51 Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti
19:18 Canlı anlatım Kıran kırana maçta üç gol var, Galatasaray 10 kişi Canlı anlatım! Kıran kırana maçta üç gol var, Galatasaray 10 kişi
09:27 Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı
09:15 Acil müdahale sırasında hastayla ’stent’ pazarlığı yapmıştı İstenen ceza belli oldu Acil müdahale sırasında hastayla 'stent' pazarlığı yapmıştı! İstenen ceza belli oldu
09:13 Depreme havuzda yakalanan çiftin çaresizliği kamerada Depreme havuzda yakalanan çiftin çaresizliği kamerada
08:42 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım araçları İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım araçları
08:40 Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin’den aşk pozu Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'den aşk pozu
07:28 ABD’den yeni Rümeysa Öztürk kararı ABD'den yeni Rümeysa Öztürk kararı
07:07 Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 22:26:38. #7.13#
SON DAKİKA: Sanatçılardan Ekrem İmamoğlu'na Destek Mitingi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement