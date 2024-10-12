Sancaktepe'de 11. Kitap Günleri ve Kültür-Sanat Sezonu Açılışı Gerçekleşti - Son Dakika
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Sancaktepe'de 11. Kitap Günleri ve Kültür-Sanat Sezonu Açılışı Gerçekleşti

Sancaktepe Belediyesi, 11. Kitap Günleri ve 2024-2025 kültür-sanat sezonunun açılışını gerçekleştirdi. Yazar Ahmet Ümit onur konuğu olarak katıldı. Etkinlik, 40'tan fazla yayınevi ve 36 yazarın katılımıyla kitapseverleri buluşturdu.

12.10.2024 11:26  Güncelleme: 11:52
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(İSTANBUL) - Sancaktepe Belediyesi, 11'inci Kitap Günleri ve 2024-2025 kültür-sanat sezonunun açılışını yaptı. Kitap fuarına, 40'tan fazla yayınevi ve 36 yazar katılım sağladı. Açılışın ilk günü yazar Ahmet Ümit, onur konuğu olarak kitapseverlerle buluştu.

Sancaktepe Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Kitap Günleri'nin açılışı yapıldı. Meydan Park etkinlik alanında düzenlenen açılışa yazar Ahmet Ümit onur konuğu olarak katıldı. Sancaktepe'de aynı zamanda 2024-2025 kültür sanat sezonunun açılışı da gerçekleşti. Açılışa Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin başta olmak üzere parti temsilcileri, sivil toplum temsilcileri ve ilçe halkı katıldı.

Her ay farklı etkinliklerin düzenleneceği kültür sanat sezonunda söyleşiden, tiyatroya, konserden, seminer ve anma programına kadar birçok etkinlik sanatseverler ile buluşacak. Sancaktepe Belediyesi, sezonun ilk günü fotoğraf sanatçısı Khosro Vahabi'nin 'Benim Ormanım' isimli fotoğraf sergisini ve 'Hamiyet Bir Peyk' müzikalini Sancaktepe sahnesinde izleyicileriyle buluşturdu.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, şunları söyledi:

"Bugün burada 11'inci Kitap Fuar'ımızın açılışını gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi çok fazla çocuk var, okullarından gelenler var. Velilerimiz, bölgemizden gelen iş insanları, muhtarlarımız, STK'larımız ve siyasi partilerden birçok dostumuz var. Festival 11 gün boyunca sürecek. Burayı geleneksel hale getirmiş bir durumdayız. Fuarımıza binlerce vatandaşımızın katılmasını bekliyoruz. Sancaktepe Kitap Fuarı inşallah önümüzdeki günlerde daha etkili bir merkeze dönüşecek. Kitap fuarımızdan sonra Sancaktepe ilçemizin kültür sanat sezonunun açılışını yapıyoruz. Çok önemli ressam sanatçımız bizlerle, onun eserlerini birlikte inceledik, hepsi çok keyifli. Bütün komşularımıza incelemelerini tavsiye ediyorum. Kültür sanat sezonu 1 yıl boyunca sürecek. Birçok konserlerin, festivallerin, resim sergilerinin, sportif faaliyetlerin yer alacağı bir sezon. Sancaktepe'yi yaşayan bir şehre dönüştürmeyi hedefliyoruz. Önemli bir yıl geçireceğiz, geride bıraktığımız 6 ay var. Bu 6 aylık değişim sürecinde birçok etkinlikle komşularımızı bir araya getirdik. Bizim amacımız Sancaktepe'de yaşayan insanların mutlu, huzurlu olması. Kültürel ve sanatsal anlamda faaliyet gerçekleştirerek toplumun bir araya gelmesini sağlıyoruz. Sancaktepe'yi güzel günler bekliyor."

Yazar Ahmet Ümit ise şöyle konuştu:

"Alper Yeğin Başkan'ımızın davetiyle buraya geldik. Burada Kitap Günleri'nin 11'incisini kutluyoruz. Burayı daha işlevli hale getireceğiz, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Belediyelerin görevleri arasında insanlara kültür götürmek çok önemli bir şey. Çağdaş bir toplum yaratmamız için çocuklarımızın, insanlarımızın kitap okuması, sanatla ve edebiyatla ilgilenmesi gerekiyor. Kitap Günleri de bunun en önemli araçlarından biri. Bu nedenle burada bulunmaktan büyük gurur duyuyorum."

Sancaktepe Kitap Günleri, 20 Ekim 2024 tarihine kadar Sancaktepe Meydan Park'ta kitapseverlere açık olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sancaktepe'de 11. Kitap Günleri ve Kültür-Sanat Sezonu Açılışı Gerçekleşti - Son Dakika

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