 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sancaktepe'de kamyonun arkasından tutunan çocukların tehlikeli oyunu kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Sancaktepe'de kamyonun arkasından tutunan çocukların tehlikeli oyunu kamerada

Sancaktepe'de bir grup çocuk, seyir halindeki kamyonun arkasına tutunarak dakikalarca yolculuk yaparken amatör bir kameraya anbean yansıdı. Çocuklar, canlarını hiçe sayarak kamyonun arkasında ilerledikten sonra araçtan atlayarak gözden kayboldu.

24.12.2023 - 06:41,
Abone Ol

Sancaktepe'de kamyonun arkasından tutunan çocukların tehlikeli oyunu kamerada

İSTANBUL - Sancaktepe'de bir grup çocuk seyir halindeki kamyonun arkasına tutunarak dakikalarca yolculuk yapmaları yürekleri ağıza getirdi. O anlar ise amatör bir kameraya anbean yansıdı.

Olay, saat 01.00 sıralarında İstanbul Sancaktepe ilçesi, Sarıgazi Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dışarıda oyun oynayan bir grup çocuk caddeden geçen kamyonun arkasına tutunarak dakikalarca yolculuk yaptılar. Canını hiçe sayarak dakikalarca kamyonun arkasında ilerleyen çocuklar, bir süre sonra aracın arkasından atlayarak gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların gözü önünde yaşanan korku dolu anlarda başka bir sürücü tarafından amatör kamerayla görüntülendi. Görüntülerde, üç çocuğun kamyonetin arkasına tutunarak ilerlediği ve kamyonet seyir halindeyken atladığı görülüyor.

Sancaktepe\'de kamyonun arkasından tutunan çocukların tehlikeli oyunu kamerada
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sancaktepe, Güvenlik, İstanbul, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de kamyonun arkasından tutunan çocukların tehlikeli oyunu kamerada - Son Dakika


01:00
TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri: Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri: Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak
00:27
6 ocağa daha ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri 6 ocağa daha ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri
00:01
12 şehidimiz için hükümete milli yas çağrısı 12 şehidimiz için hükümete milli yas çağrısı
23:37
CHP lideri Özgür Özel'den şehitlerle ilgili hükümete çağrı CHP lideri Özgür Özel'den şehitlerle ilgili hükümete çağrı
23:24
Türk savaş uçaklarının Irak ve Suriye'de teröristlere bomba yağdırdığı görüntüler Türk savaş uçaklarının Irak ve Suriye'de teröristlere bomba yağdırdığı görüntüler
23:07
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
22:52
Manisa'ya şehit ateşi düştü Manisa'ya şehit ateşi düştü
22:35
Şehit babasından duygu dolu paylaşım: Oğlum şehit oldu ne mutlu bana Şehit babasından duygu dolu paylaşım: Oğlum şehit oldu ne mutlu bana

Son Dakika
01:00 TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri: Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak
00:27 6 ocağa daha ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri
00:01 12 şehidimiz için hükümete milli yas çağrısı
23:37 CHP lideri Özgür Özel'den şehitlerle ilgili hükümete çağrı
23:24 Türk savaş uçaklarının Irak ve Suriye'de teröristlere bomba yağdırdığı görüntüler
23:07 Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
22:52 Manisa'ya şehit ateşi düştü
22:35 Şehit babasından duygu dolu paylaşım: Oğlum şehit oldu ne mutlu bana
22:17 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak
21:46 Yozgatlı şehidin şehadet haberi baba ocağına ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 06:57:59. #1.12#
SON DAKİKA: Sancaktepe'de kamyonun arkasından tutunan çocukların tehlikeli oyunu kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement