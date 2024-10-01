Sancaktepe'de Yangın: İtfaiye Müdahale Ediyor

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Sancaktepe'deki iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Merve Mahallesi Uzungöl Caddesi'nde depo olarak kullanılan iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden itfaiye ile UMKE ekipleri, Sultanbeyli Arama Kurtarma Timi (SAKUT), İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) görevlileri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yanan deponun yanındaki fabrikayı tedbir amaçlı boşalttırdı. Çevrede de geniş alana güvenlik şeridi çekti.

Yoğun dumana rağmen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.