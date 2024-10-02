Sanchez'den Lübnan'a Destek Telefonu

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüştüğünü ve "bu zor dönemde dayanışma ve desteğini ilettiğini" açıkladı.

Sanchez, X hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce Lübnan Başbakanı ile konuştum ve ülkesinin yaşadığı bu zor dönemde dayanışmamı ve desteğimi ilettim. Lübnan'ın toprak bütünlüğünün yanı sıra uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi şarttır. İspanya, Lübnan'da sivil nüfusa yardım etmek için insani yardımını artırdı." ifadesini kullandı.

"Bu savaşı durdurmalıyız." diyen Sanchez, Gazze ve Lübnan'da derhal ateşkes çağrısında bulundu.

Sanchez ile Mikati arasındaki telefon görüşmesi, İspanya Hava Kuvvetlerine bağlı birkaç askeri uçağın Lübnan'daki İspanyol vatandaşlarının tahliyesi için Madrid'den Beyrut'a hareketinden hemen sonra yapıldı.

Diğer yandan, İspanya Acil Durum Komitesi, hükümetin ilk aşamada 1 milyon avroluk, daha sonra 5 milyon avroya çıkarılacak acil yardım tahsis edeceğini duyurduğu Lübnan ve Gazze için iki eylem protokolünü devreye soktuğunu açıkladı. İspanyol 6 sivil toplum kuruluşu da Lübnan ve Gazze'deki insani yardımlara destek veriyor.