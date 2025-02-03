Şanlıurfa'da 11 Cami İbadete Açıldı

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Şanlıurfa'da asrın felaketinde hasar gören 28 camiden 11'i ibadete açıldı

Depremde hasar gören tarihi Hasan Paşa Cami'de başlatılan onarım çalışmalarında sona gelindi

ŞANLIURFA - Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Şanlıurfa'da hasar gören ve onarım çalışmaları tamamlanan 28 camiden 11'i ibadete açıldı.

Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ihya ve inşa çalışmaları kapsamında bir yandan konut, iş yeri, hastane ve okullar yapılırken diğer yandan afetten etkilenen ibadethanelerin de ayağa kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. Depremlerin hemen ardından 28 tarihi camide hasar tespiti yapıldı. Hasar tespiti yapılan 28 caminin 11'i onarım ve restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı. Balıklıgöl Platosu içerisinde yer alan tarihi Hasan Paşa Camii'nde sürdürülen çalışmalarda da sona gelindi. Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, caminin yakın zamanda hizmete açılacağını söyledi.

Hasan Paşa Cami'nde de yaklaşık bir buçuk yıl önce başlayan çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Palalı, "Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerden sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ilinde depremlerde zarar gören tarihi, tescilli eserlerimizin anında incelenmesine geçti. Bu eserlerimizden 28 tanesinin onarıma ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir. 9 tane basit hasarı olan deprem hasarı giderilen camimiz açılmış, daha sonrasında kapsamlı restorasyonlardan 2 tanesi de Karaköprü Bahçeli Seyit Paşa Cami ve Eyyübiye ilçesi Çarkoğlu Cami de onarımı tamamlanarak ibadete açılmıştır. Halihazırda devam eden şantiyelerimizden bugün Hasan Padişah Camisi'ndeyiz. Bu camimizde de ilk olarak hasar tespitinden sonra da gerekli incelemeler, gerekli hasarlar belirlendikten sonra onarıma geçilmiştir. Bu onarım aşamasında özellikle caminin zemininde, duvarlarında ve üst örtüsünde görülen hasarlar giderilmiş, kurşun örtüleri düzeltilmiş ve yenilenmiştir. Duvarlarda ve zeminde gerekli görülen taşlar değiştirilerek hazır hale getirilmiştir. Aynı zamanda müştemilat yapısı ve cami yapısı olarak elektrik sistemi, mekanik sistem ses düzeni ile yeni bir onarımdan sonra halkımızın ibadetine açılacaktır" ifadelerini kullandı.