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Şanlıurfa'da 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 2 hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu ticareti yapmak ve silahlı yağma suçlarından hapis cezası bulunan 2 hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Şanlıurfa\'da 2 hükümlü yakalandı
18.12.2023 - 09:13,
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Şanlıurfa'da uyuşturucu ticareti yapmak ve silahlı yağma suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, ekiplerce hakkında "Uyuşturucu ticareti yapmak ve bulundurmak" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. ile "Silahlı yağma" suçundan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C. saklandıkları adreslerde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Son Dakika

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