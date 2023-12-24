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Şanlıurfa'da 23 şüpheli uyuşturucuyla mücadele kapsamında yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 23 şüpheli uyuşturucuyla mücadele kapsamında yakalandı

Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında, aralarında kesinleşmiş hapis cezası da olan 23 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde narkotik suçlara ilişkin aranan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak'tan aranan 15 şüpheli, 'uyuşturucu madde imal etmek'ten aranan 3 şüpheli, haklarında 13 yıl 4 ay ila 2 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı. Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa\'da 23 şüpheli uyuşturucuyla mücadele kapsamında yakalandı
24.12.2023 - 18:55,
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Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında, aralarında kesinleşmiş hapis cezası da olan 23 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde narkotik suçlara ilişkin aranan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak"tan aranan 15 şüpheli, "uyuşturucu madde imal etmek"ten aranan 3 şüpheli, haklarında 13 yıl 4 ay ila 2 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Narkotik, Güvenlik, Ceza, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 23 şüpheli uyuşturucuyla mücadele kapsamında yakalandı - Son Dakika
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