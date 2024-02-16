Şanlıurfa'da 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa\'da 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

16.02.2024 13:03  Güncelleme: 13:03
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı, 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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