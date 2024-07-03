Şanlıurfa'da Akaryakıt Yüklü Tanker Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Akaryakıt Yüklü Tanker Kazası: 1 Ölü

Şanlıurfa\'da Akaryakıt Yüklü Tanker Kazası: 1 Ölü

Şanlıurfa'da akaryakıt yüklü bir tanker, önünde seyreden başka bir tankere çarptı. Kazada, tanker sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

03.07.2024 09:50
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ŞANLIURFA'da, akaryakıt yüklü tanker, önünde seyreden tankere çarptı. Kazada, araçlar alev alırken tanker sürücülerinden Ömer Bağtur (47) hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa- Gaziantep otoyolunun 51'inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen Ömer Bağtur'un kullandığı 34 TK 6570 plakalı akaryakıt yüklü tanker, önünde seyreden İbrahim Türk yönetimindeki 33 AKD 046 plakalı akaryakıt yüklü tankere arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki tanker de alev alarak yanmaya başladı. Alevler arasında kalan tankerde sıkışarak çıkamayan Ömer Bağtur, hayatını kaybetti.

Kazayı gören diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen ve zaman zaman patlamanın yaşandığı tankerlerdeki yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yaşamını yitiren Ömer Bağtur'un cansız bedeni, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak adli tıp morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Akaryakıt Yüklü Tanker Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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