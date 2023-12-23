11:47 •
CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi•
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aracında uyuşturucu bulunan bir kişi gözaltına alındı.
Siverek Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları devam etti.
Bu kapsamda uygulama noktasına gelen bir otomobilde arama yapan ekipler, aracın yedek lastiğine gizlenmiş 10 parça halinde 10 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Olayla ilgili otomobil sürücüsü T.Y. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da araçta uyuşturucu bulundu, bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika