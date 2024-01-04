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Şanlıurfa'da Aranan 7 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Aranan 7 Hükümlü Yakalandı

Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyonda 7 hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, hırsızlık, yağma, tefecilik, dolandırıcılık gibi suçlardan aranan 16 zanlı gözaltına alındı. Yakalanan 7 hükümlü cezaevine teslim edilirken, diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şanlıurfa\'da Aranan 7 Hükümlü Yakalandı
04.01.2024 - 16:19,
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Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik operasyonda 7 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, hırsızlık, yağma, tefecilik, dolandırıcılık, yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlardan aranan 16 zanlı, saklandıkları adreslerde yakalandı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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