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Şanlıurfa'da ASM'den hırsızlık: 2 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da ASM'den hırsızlık: 2 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi

Şanlıurfa'da bulunan bir aile sağlığı merkezinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri cezaevine gönderildi. Çalınan malzemelerin bir kısmı bulunurken, merkezin hizmet veremediği belirtildi.

Şanlıurfa\'da ASM\'den hırsızlık: 2 şüpheliden 1\'i cezaevine gönderildi
12.12.2023 - 16:14,  Güncelleme: 16:19
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Şanlıurfa'da aile sağlığı merkezinden (ASM) hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.

Merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan Eyyübiye 14 Nolu Akabe Aile Sağlığı Merkezine gelen çalışanlar, etrafın dağınık olduğunu ve içerideki ekipmanların çalındığını fark etmesi üzerine polise haber verdi.

Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ç. (30) tutuklandı, İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan malzemelerin bir kısmı bulundu.

ASM'de görevli Doktor Mustafa Sankur, AA muhabirine, cuma günü mesai bittikten sonra sağlık ocağını kapattıklarını ancak pazartesi günü mesaiye geldiklerinde her tarafın dağınık olduğunu söyledi.

Hırsızların sağlık ocağının bitişiğindeki inşaattan içeri girdiklerini aktaran Sankur, "Çalınan 12 bilgisayar, 9 adet telefon var. Hard disklerimiz, kamera kayıt cihazlarımız çalındı. Onun dışında tıbbi araç gereçlerimizin bazıları çalındı, bazılarına da zarar verildi. Hırsızlıktan ziyade bir talan oldu ASM'de." dedi.

En yakın zamanda aksaklıkları gidererek hizmet vermeye devam edeceklerini aktaran Sankur, "Burası 30 bin kişiye hizmet vermektedir. 9 birimli bir aile sağlığı merkezi, 9 hekim çalışıyor, yaklaşık 20 personeli var. Hastalara şu an hizmet verilemiyor çünkü elektrik sayaçlarını söküp götürmüşler. İnternet hizmetini veremiyoruz, modem cihazımıza zarar vermişler." diye konuştu.

Kaynak: AA
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