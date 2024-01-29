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Şanlıurfa'da Baba Tarafından Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Baba Tarafından Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, A.B. ile oğlu İ.H.B. arasında çıkan tartışma sonucunda A.B. tabancayla oğluna ateş etti. İ.H.B. olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli A.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şanlıurfa\'da Baba Tarafından Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti
29.01.2024 - 23:35,
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Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde babası tarafından tabancayla vurulan kişi, hayatını kaybetti.

Karşıyaka Mahallesi Necmettin Cevheri Bulvarı'ndaki Özgür Apartmanı'nda, A.B. ile oğlu İ.H.B. (30) arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında A.B. tabancayla oğluna ateş etti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İ.H.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İ.H.B'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Şüpheli A.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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