Güncel

Şanlıurfa'da balıkların sağımı yapıldı

Şanlıurfa'da döllenen balık yumurtalarından 25 milyon yavru elde edilecek

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bulunan tesiste beslenen balıkların sağımı yapıldı. Dişilerden alınan yumurtaların erkeklerle döllenmesi sonucu elde edilen 25 milyon yavru balık, 10 ildeki iç sulara bırakılacak.

Su ürünleri yönünden Türkiye'nin en zengin illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da balık sağımı gerçekleştirildi. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Balık Üretim Merkezinde bu yıl 25 milyon yavru balığı yetiştirilmesi hedefleniyor. Atatürk Barajı Havzasında bulunan tesiste beslenen dişi balıkların yumurtalarını sağan görevliler, erkek balıklardan aldıkları balık sütü olarak bilinen spermlerle döllüyor. Döllenen yumurtaları ilk önce tesis içerisindeki beton havuzlara bırakan görevliler, yavruların çıkmasını bekliyor. Yavrular çıktıktan sonra beton havuzdan alınan yavru balıklar, göl ortamına adapte olmaları için toprak havuzlara bırakılıyor. Burada 2 santim büyüklüğüne gelen yavru balıklar, ihtiyaç duyulan iç sulara bırakılıyor. Bu yıl 15 milyonu sazan, 10 milyonu ise Şabut olmak üzere toplam 25 milyon yavru balık yetiştirilmesi hedefleniyor.

Hedef 25 milyon yavru balık yetiştirmek

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık Ürünleri Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık Su ürünleri tesislerinde bu yıl içinde yaklaşık olarak 25 milyon yavru balık yetiştirilmesi hedefleniyor. Balıkların belli bir büyüklüğe geldikten sonra 10 ildeki iç sulara bırakılacağını söyleyen Su Ürünleri Şube Müdürü Hakan Akgün, "Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen su kaynaklarının balıklandırılması projesi kapsamında Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze ait Bozova ilçesinde bulunan balık üretim tesisinde bu yılki hedefimiz 15 milyon sazan yavrusu ve 10 milyon Şabut balığı yetiştirmektir. Bu projede yaklaşık 10 ilimizdeki iç sular balıklandırılıcaktır. Aynı zamanda 5 bine yakın balıkçı kardeşimizin sosyoekonomik yapısı iyileştirilecek. Bu manada Şanlıurfa'dan diğer illere göndermek kaydıyla diğer illerin göllerinin balıklandırılması sağlanacak. İlimizden bu projeye ciddi manada destek sunmuş olacağız. Arkamızda bulunan 5 dekarlık havuz içerisinde 1 buçuk milyon civarında Şabut yavrusu var. Bunlar 2 gram ağırlığına geldikten sonra taşıma tankı ve oksijen takviyesiyle bakanlığımız ile genel müdürlüğümüzün uygun gördüğü illere gönderilecek" diye konuştu.