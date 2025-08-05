Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Akabe Mahallesi yakınlarında Yılmaz Beyazkuş (25), henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan Beyazkuş, ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Beyazkuş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, saldırı sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Bıçaklı Saldırı: Bir Ölü - Son Dakika
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