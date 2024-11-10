Şanlıurfa'da Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
İ.K. idaresindeki 63 KT 287 plakalı otomobil, Uğurlu Mahallesi yakınlarında, 2 yaşındaki İbrahim Korak'a çarptı.
Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Korak, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
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