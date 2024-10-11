Şanlıurfa'da Dilenci Operasyonu: 5 Yakalandı

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Şanlıurfa'da dilencilere yönelik operasyonda 5 kişi yakalandı.

Haliliye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince cuma namazı sonrası camilerde yapılan çalışmalarda, dilencilik yaptığı belirlenen 2'si çocuk 5 kişi yakalandı.

Üzerlerinden çıkan paralar tutanak altına alınan dilenciler hakkında işlem yapıldı.