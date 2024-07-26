Şanlıurfa'da işyerine silahlı saldırı: 2 yaralı

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Şanlıurfa'da bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir işyerine henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş edildi.

Saldırıda işyeri çalışanı M.E.Y. ile müşterilerden F.A. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.