Şanlıurfa'da devrildikten sonra yanan panelvanın sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen panelvan, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunun Kırbaşı Mahallesi yakınlarında devrildikten sonra yanmaya başladı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, sürücünün yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralanan Eyüp Sabri D. (16) ise Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?