ŞANLIURFA'da konserde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa Müzesi'nin bahçesinde düzenlenen konserde, iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Bıçakla yaralanan 3 kişi, hastanelere kaldırıldı. Polis, olayla ilgili şüphelileri gözaltına aldı.
Soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Konser Kavgası: 3 Yaralı - Son Dakika
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