ŞANLIURFA'da konserde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa Müzesi'nin bahçesinde düzenlenen konserde, iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Bıçakla yaralanan 3 kişi, hastanelere kaldırıldı. Polis, olayla ilgili şüphelileri gözaltına aldı.
Soruşturma sürüyor.
Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Konserde Bıçaklı Kavga - Son Dakika
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